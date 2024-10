Jorge Javier condena las palabras de Adrián a Maica y a quienes intentaron taparlo: "'Gran Hermano' no admite comentarios machistas"

Jorge Javier ha lanzado un importante mensaje a la casa: "Ha ocurrido una vez, pero no va a ocurrir dos veces"

El presentador ha dejado claro que otro comentario así supondrá expulsión disciplinaria inmediata

Maica estalla como nunca antes contra Adrián: "Eres muy obsceno diciendo ese comentario"

El programa de este lunes de 'Gran Hermano: Última hora' nos dejó uno de los momentos más tensos de la edición. Adrián y Maica protagonizaron su enfrentamiento más fuerte. Lo que comenzó siendo una discusión por las tareas del hogar terminó con un comentario por parte del boxeador que hizo que la murciana estallara como nunca antes.

Esas palabras no han pasado desapercibidas para la organización del programa y Jorge Javier ha anunciado que este "grave comentario machista" no iba a dejarse pasar: "Este tipo de comportamientos no tienen cabida y vamos a hablar con Adrián y con los que intentaron quitarle importancia".

El presentador ha conectado en directo con la casa para tratar el tema con todos los involucrados: "Hola a todos. Adrián, ayer tuviste un comentario machista hacia tu compañera Maica de tremenda gravedad. Tu conducta fue intolerable, pero también la de todos aquellos que anoche quisisteis quitarle hierro al asunto. No se puede restar importancia a unas palabras como las que pronunciaste, un comentario como ese hacia una mujer es inadmisible e intolerable, tanto en esta sociedad como en 'Gran Hermano'", ha comenzado.

Ha sido entonces cuando Jorge Javier le ha dado paso a Adrián preguntándole si era consciente de lo que había hecho: "Sí, Jorge, de nuevo quiero pedir disculpas a Maica, a mis compañeros y a todo el mundo. Fue un comentario desafortunado, pero creo que todo el mundo ha visto como soy. Ayer cometí un error, lo asumo, pero creo que eso no me define como soy. No me considero para nada machista, me he criado entre mujeres y me han dado valores muy buenos. Siempre he tratado a todo el mundo como se merece. No es justificable y las consecuencias que tengan que ser las asumo", ha respondido.

Tras las palabras del boxeador, Jorge Javier se ha dirigido a todos los concursantes para transmitirles un claro mensaje sobre este tipo de comportamientos: "Quiero deciros a todos que lo que ocurrió ayer no se va a repetir. 'Gran Hermano' condena este tipo de comentarios, pensamientos y comportamientos. Ha ocurrido una vez, pero no va a ocurrir dos veces. Si vuelve a darse una sitación dentro de la casa, la persona que lleve a cabo este acto será expulsada disciplinariamente de forma inmediata", ha advertido el presentador.

Edi: "Yo quería que no se agrandara más el tema"

Jorge Javier ha preguntado entonces si alguien tenía algo más que decir. Edi, que tras lo ocurrido pidió a Maica que dejara el tema para que no trascendiera, ha intervenido: "Yo simplemente hablé con los dos, el comentario es desafortunado, pero yo lo que quería era que no se agrandara más el tema. Todos conocemos a Adrián, solo quería ayudarle para que quedase entre nosotros. No fue en ningún momento para tapar nada. Un error no califica a una persona, simplemente por eso, por no darle mucha más bola. El comentario yo tampoco lo apruebo, pero todo el mundo se puede equivocar".

Maica: "Me sentí mal por todas las mujeres que nos ven"

Por su parte, Maica ha expresado una vez cómo se sintió y ha asegurado haber perdonado a Adrián su error: "Todos vimos que fue un comentario muy desafortunado. Me sentí mal pero no solo por mi persona, sino por todas las personas que nos están viendo. A veces no somos conscientes de que somos el ejemplo de millones de personas. Por eso fui inmediatamente al confesionario. Yo ya le he perdonado y quería transmitir cómo me sentía y que me sentí mal por todas las mujeres que nos ven".