No hubiera dicho hace un par de meses, ni siquiera hace un mes, que dos de los concursantes que más se habrían de revalorizar (obviamente, según mi criterio) serían Nerea y Juan. La objeción, en el caso de este último, es que dice cosas en privado que no mantiene en público. Compensa esto su gran facilidad para picar a Óscar, por lo cual este queda en ridículo porque ni un adolescente caería en trampas tan pueriles. Nerea decía en directo el domingo que no le importaba que Luis no coincidiese con ella a la hora de posicionarse, pero ayer le recriminaba que se hubiera puesto detrás de Daniela. Cree que es un quedabién y por eso lo hizo.

Se desahogaba ayer Nerea hablando con Maica y Daniela en el vestidor. No entiende la hipocresía de su novio estando con el grupo de los azules, siguiéndole el juego a Ruvens y dándoles la razón en todo hasta el punto de ponerse a su servicio. Pero luego va con las “fresis” e intenta hacer estrategias con Daniela e incluso le cuenta lo que pretenden hacer en el otro grupo. Es algo que lleva haciendo casi todo el concurso y claro que nos habíamos dado cuenta, pero nunca está de más que desde dentro nos lo confirmen. Mucho más si lo hace nada más y nada menos que su novia.

Nerea está escalando en mi ranking de concursantes y acaba de llegar a los primeros puestos. Tampoco estaba tan difícil porque la mayoría me suscita más rechazo que aprobación la mayor parte de las veces. Juan también escala, pero se descuelga después y su ascenso está siendo mucho más lento y accidentado. Le hubiera hecho subir como llevando un petardo en el trasero si hubiera dado un golpe en la mesa (en sentido figurado, no como el de Óscar en la barra de la cocina) durante los posicionamientos del martes para intentar detener el aquelarre que tenían montado casi todos contra Maica y Daniela.

Juan hubiera coronado (y se hubiera coronado) si alza su voz y dice delante de todos, incluyendo la tropa de Ruvens, las mismas cosas que le hemos escuchado decir en la sala de confesiones. Hubiera sido digno de admiración que Juan decidiese añadir un poco de humanidad a un momento cruel e injusto, donde Ruvens y los suyos se estaban comportando como el dueño del balón en el patio del colegio. Se cree en situación de tratar a los demás sin ninguna empatía y grandes dosis de prepotencia porque sabe que la mayoría van a tragar con todo a cambio de que les deje jugar un rato con el balón, aunque tengan que ocupar la posición que menos les gusta en el equipo.

Así veo a Luis, pero también a Jorge, incluso a Juan muchas veces. Rindiendo pleitesía al líder a cambio de migajas. Nada más que eso. Y me da pena que gente tan joven muestre tener tan poca personalidad y estén actuando con tanto miedo a ser ellos mismos y no hipotecar su concurso a otra persona, que no les devolverá otra cosa que desprecio y poca comprensión. Me haría cargo en el caso de Juan si demostrase que no se mueve bien en el conflicto, pero no es así. Con Óscar lo busca y le veo disfrutar. ¿Por qué no le pone las mismas agallas para decirle a este mismo concursante lo que opina de lo que van diciendo de Maica y Daniela?

No sabría situar a Óscar en mi ranking imaginario

En ese ranking imaginario, que no estoy haciendo en realidad, no sabría dónde situar a Óscar. Me desespera muchas veces, en especial durante las galas. Su actitud cuando está en directo ha experimentado un cambio radical, del Óscar tímido que respondía a media voz e intervenía tras Elsa para decir “lo que ella diga, tendrá razón”; a este Óscar respondón, que se emplea a fondo para dejar mal a la que ha sido su gran amiga durante más de la mitad del concurso. Me produce un gran rechazo el Óscar que este martes se quedaba sin resuello, ahogado por sus propios nervios, lo cual achacaba a su corsé (¿?). Otras veces tiene la culpa el café, como si no fuera capaz de controlar lo que toma antes de una gala.

Mi problema es que sigue fascinándome Óscar muchas veces. No ha perdido un ápice de su magia y me siento como la serpiente de este mago, incapaz de quedarse en el cesto cuando le da por tocar la flauta. Tiene un poder hipnótico para mí. A un mismo tiempo me parece lo peor y lo mejor, el yin y el yang, día y noche, playa y montaña, café solo y leche con galletas, domingo de manta y peli o lunes de reuniones eternas, Navidad en familia y “ya no puedo con el turrón”. ¡O qué sé yo! Además, creo que tiene muchas papeletas para llegar a la final. Si alguien le puede disputar el premio a Maica es él, y sería una final explosiva. La que merece esta edición, ni más ni menos.

Óscar tiene el enemigo más cerca de lo que se piensa

Me temo que las aspiraciones de finalista para Óscar se van a complicar si siguen en la casa Edi y Violeta. Ayer tuvieron una reveladora conversación en la cual Edi expresaba sus dudas sobre él. “Óscar es un veleta y un manipulador que exagera su personaje. No merece ganar este concurso”, sentenciaba Violeta. La parejita piensa que son ellos quienes lo merecen todo. Si le preguntamos a Edi su respuesta será más o menos discutible, pero nunca tan ridícula y disparatada como la de Violeta, que se cree la más bella. ¿Qué digo la más? Ella piensa que todas las demás son feas.

La última preocupación de Violeta es entender cómo pueden todas salir tan guapas en la tele si son feas. Sin embargo, ella no sale del todo bien siendo el sumun de la hermosura, ejemplo del canon de belleza del mundo clásico y del renacimiento. Si Leonardo da Vinci la hubiera conocido el hombre de Vitruvio sería una mujer y tendría sus rasgos. Y Silvio Rodríguez hubiera escrito la canción ‘Yolanda’ con su nombre: “Violeta, Violeta, eternamente Violeta”. Por supuesto, a William Wyler le hubiera gustado nacer un siglo más tarde para que Violeta fuera la princesa Anna de ‘Vacaciones en Roma’ en el lugar de Audrey Hepburn. Y, de paso, que Edi fuera Joe Bradley, ocupando el sitio de Gregory Peck. Eso lo mínimo.

Todo lo de Maica y Daniela les molesta

Les molesta todo de Maica y Daniela y, una vez más, con ello las están haciendo protagonistas absolutas en esta recta final del reality. Ahora intentan que no vayan a la sala de confesiones, o que vayan cuando ellos quieran. Critican que acudan muchas veces, porque eso impide a los demás cumplir con la obligación de presentarse en ese espacio para hablar con el ‘súper’ al menos una vez al día. Deben hacerlo así, ya sea por iniciativa propia o porque reclaman su presencia. De manera que si Maica y Daniela van cuatro, cinco o seis veces en el día al ‘confe’ los demás no tendrán opción, según ellos. Como si en 24 horas no hubiera tiempo para una visita que muchos concursantes ni siquiera hacen, aunque debieran, todos los días. Se están riendo de nosotros.

Ellas también tienen cosas que les molestan, como no podía ser de otra forma. A Maica, por ejemplo, le molestó que Adrián no fuera capaz de decir en público lo que le había dicho a ella durante los posicionamientos. Según parece, a Adrián le pareció muy fuerte lo que estaban haciendo con ella el resto de los compañeros, pero no lo repitió tal cual cuando fue preguntado por Jorge Javier. Esto ha provocado que Adrián también vuelva a estar molesto con Maica y dude si valora lo que hace por ella. Es cierto que no ha especificado a qué se refiere, porque a la hora de la verdad sigue siempre el juego a sus enemigos y hasta se posiciona en contra de su amiga.

Moleskine del gato

Como salseo de fuera de la casa me parece insuperable lo de Elsa. De una tacada comunica que rompe toda relación con Mayte y Manu. Explica las razones en sus redes sociales y le pone un poco de pimienta a la historia entre los exconcursantes. Lo hemos contado por aquí y un poco más arriba está su post en la red social X. Manu ya ha respondido y también lo tienes por aquí.