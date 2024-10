Óscar se rompe en el confesionario tras su conversación más tensa con Lucía: "Siento vergüenza"

El zasca de Lucía a Óscar: "Siempre estás hablando mal de la gente"

Óscar cambia de actitud con Lucía y Daniela no se lo cree: achaca todo a su nominación

Gran Hermano, en directo: última hora de la gala con doble salvación

Óscar se posicionó durante la gala del pasado domingo de 'Gran Hermano' detrás de Lucía, ocasionado un tenso choque en pleno directo entre los dos concursantes. Eso ha provocado que la relación entre el concursante vasco y la joven no sea la mejor de todas en la casa de 'GH'. Óscar mantenía una conversación con Lucía para intentar limar asperezas, pero lejos de conseguirlo la cosa se tensaba todavía más.

El concursante vasco alegaba que su posicionamiento viene dado porque no se quiere separar de Ruvens y de 'la princesa' (Maica): "Estoy histérico y pierdo los papeles. No he sido justo". Lucía le lanzaba un zasca en ese momento después de lo que le dijo sobre que estaba maquillándose todo el día (precisamente en los posicionamientos): "Yo a ti, lo único que te veo es hablando de la gente. Siempre estás hablando mal de la gente".

Lucía metía a Daniela de por medio asegurando que Óscar no había dado la cara en la casa cuando se había hablado mal de ella entre algunos concursantes. Y esto desesperaba a un Óscar que intentaba una y otra vez saber cuándo pasó eso, sin éxito: "Es que ves, ¡no estás contestando!". Finalmente, los dos acababan en una punta de la casa y Óscar señalaba que no era justa: "Cuando crees que no vas a tener razón, es cuando cortas".

No obstante, Óscar dejaba esto atrás y mostraba su arrepentimiento en plena comida de todos los concursantes: "Creo que no he estado acertado contigo esta noche. Todos tenemos errores y cuando alguien comete un error, hay que reconocerlo. Te pido perdón y ya está".

Las lágrimas de Óscar en el confe

Óscar se arrepentía muchísimo en el confesionario de su actitud con Lucía, llegando a sentir hasta "vergüenza": "Me estáis pidiendo sinceridad cuando no puedo ser tan sincero, porque soy ofensivo". Y rompía a llorar, confesando que es muy duro con él mismo, "a veces demasiado". Es por esto último por lo que le sale ser también "duro con otras personas". Un Óscar que le pedía disculpas a Lucía y esta las aceptaba.