Maica pilló a Ruvens dejando caer que Jorge era prescindible en la habitación azul

Los dos concursantes tienen una discusión y Maica termina llorando

La última prueba semanal ha provocado varios roces en la casa. Los concursantes tenían que dividirse entre 'humanos' y 'vampiros'. No llegaban al consenso y entonces Maica escuchó a Ruvens hacer un comentario sobre Jorge y se lo reprochó. Gracias a la señal 24 horas, hemos descubierto cómo estalló la tensión entre ellos.

El Súper pedía a cinco vampiros y Laura quería que fueran los de la habitación azul. Ruvens aseguraba que Óscar y él son los que siempre se quedan despiertos por las noches y comenzaba la polémica. Para muchos, lo más justo era echarlo a suertes, pero Laura no daba su brazo a torcer porque quería estar sí o sí con Manu: "Yo no me voy a separar de él, le guste a quien le gusta, es lo que hay y punto", decía tajante.

En esto que Maica escuchó a Ruvens un comentario sobre dejar a Jorge fuera de los vampiros porque el resto "se lleva mejor". A Maica no le pareció nada justo y se lo dijo, pero entonces Ruvens le acusó de meterse donde no le llamaban. "No te voy a permitir que me digas que saco las cosas de contexto. Dirígete a mí con respeto. Me parece muy feo lo que has dicho", le dijo la concursante. Empezó la discusión y Maica quiso zanjarla con un "no me voy a subir a tu nivel", a lo que Ruvens contestó "mejor porque está más alto".

Minutos después, alguien le preguntaba a Maica si quería ser vampira. Como no contestó, Óscar, que estaba a su lado, le repitió la pregunta. "A mí no me hables", le contestó ella. Ruvens intervino por lo bajo: "Déjala, que se pone celosa". De nuevo, comenzó la discusión. Maica le pidió que no se metiera y Ruvens le recordó que ella lo había hecho antes. "Simplemente he opinado porque estoy en mi casa y puedo hacerlo", defendió ella. "Pues yo voy a hacer lo mismo, lo que me dé la gana", reaccionó Ruvens.

Maica llora desconsolada tras su desencuentro con Ruvens

Por no seguir discutiendo, Maica se trasladó a la zona del jacuzzi y allí rompió a llorar, siendo consolada por Lucía y Daniela. "Estoy harta de que nos tengamos que callar para que ellos sigan. Estoy harta de que siempre manden los mismos. Encima son malas personas diciendo que una persona sobra. Y que encima Óscar no diga nada... a mí que no me hable ninguno de los dos", expresó Maica sollozando.

Después, Maica estaba en el baño y escuchaba a Ruvens hablar de lo sucedido. Salió a su encuentro a decirle que estaba "cansada de que en cada prueba se haga lo que se manda". Ruvens le replicó diciendo que al final se había echado a suertes, pero ella ya no quiso seguir hablando con él. "Pues como siempre. Coge, se pira y se va a llorar", concluyó Ruvens sobre Maica.

Momentos más tarde, Óscar se unió a las chicas en el jacuzzi. Maica se estaba quejando de las formas de Ruvens. "Él como se expresa tan bien, te acabas creyendo lo que él dice", explicaba; y Óscar le dijo que para él no era agradable que discutiesen. "Os quiero a los dos", decía. "Se te ve el plumero y se te ve en la cara. Solo te mueves por él. ¡Quiero gente fiel y leal! Y hoy tú lo has demostrado", exigió Maica. "No tienes razón. No estás siendo justa y no te he pedido nunca que elijas entre dos personas", contestó Óscar.

