Lucía se queda sorprendida al enterarse de la atracción que Adrián siente por ella: "No me lo esperaba"

Las palabras de Adrián tras la despedida de Lucía de la casa: "Estaba preciosa, me ha quejado loco"

Lucía reacciona a la atracción de Adrián por ella con Laura Madrueño en el plató del 'Última Hora' de 'Gran Hermano'

Así confesaba Adrián que se estaba empezando a sentirse atraído por Lucía

Lucía, tras ser expulsada en la pasada gala, ha visitado el plató del 'Última hora' de 'Gran Hermano' para hablar con Laura Madrueño sobre muchas de las situaciones que se han vivido en el concurso, donde se ha enterado que Adrián se sentía atraído por ella y a lo que reaccionaba.

La recién expulsada podía ver unas imágenes con declaraciones de Adrián en las que dejaba entreveer que sentía una atracción por ella: "Tiene una personalidad muy guay y es una chica guapa. Desde que empecé a hablar con ella y con Silvia dije: 'Estas tías me flipan'. Siempre ha sido la que más me ha gustado".

Adrián, sobre Lucía tras su despedida: "Tenía ganas de verla aunque fuera a través de una pantalla"

Como también podía ver las declaraciones que hizo este tras la despedida que ella tuvo de la casa desde el plató, en concreto la que les dedicó a él: "Estaba preciosa, brutal. He dicho: '¿esta mujer de qué planeta ha salido? me ha dejado loco y muy feliz con las palabras que me ha visto. Sentía las ganas de decirme unas palabras y me he sentido muy bien. Tenía ganas de verla aunque fuera a través de una pantalla".

Lucía, tras ver todo esto comentaba con Laura Madrueño sus impresiones: "Me quedo bastante sorprendida, es verdad que Daniela me lo solía comentar. No me lo esperaba".

Lucía, sobre la atracción de Adrián por ella: "Me quedo bastante sorprendida"