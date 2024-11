Laura y Edi mantienen un tensísimo cara a cara en la 'sala de cine': "Los demás venimos de la calle y tú eres hija de quien eres"

Laura no ha tenido una de sus mejores galas de 'Gran Hermano' este jueves. La joven de 20 años, natural de Sevilla e hija de María José Galera, después de tener un tenso enfrentamiento con Manu en la 'sala de cine' y no ser la salvada frente a seguramente, la persona mas importante para ella dentro de la casa, iba a ser la expulsada. Y por si fuera poco, entre medias iba a mantener otro tenso cara a cara , esta vez con Edi.

"Eso sobra. Me lo he currado igual que tú. Y en mi vida se ha sabido nada de mí, ni de mi nombre ni de nada", señalaba Laura. Además, se arrepentía de darle abrazos y otros gestos cariñosos a Edi dentro de la casa, pensando que "todo estaba bien" cuando realmente -tras ver el vídeo- se había dado cuenta de que no era así. Además, Laura le echaba en cara que no le hubiera dicho que tiene un problema con ella.

Edi, por su parte, señalaba que lleva dos o tres días sin dormir por ciertos comportamientos de Laura que no ha entendido nunca. Algo que, según él, ya se lo ha dicho a Ruvens dentro de la casa y que confesaba que si eso le pasara en la calle, se distanciaría. "Le dije que yo no me sentía valorado y que hay temas que no me gustan", decía un Edi que le daba un beso a Laura y antes de salir, le señalaba un "cuando vuelvas, hablamos".