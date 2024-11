Manu decide no utilizar su poder en unas nominaciones 'de pelotas' marcadas por la estrategia: "Lo dejo tal y como está"

Tras la expulsión de Laura , llegaban unas nuevas nominaciones a la casa de Guadalix , pero que no iban a ser de manera convencional, unas pelotas de baloncesto y mucha estrategia iban a marcar la lista de nominados de esta semana, que la forman: Adrián, Juan, Ruvens, Daniela y Violeta .

El juego de las sillas iba a ser el que iba a decidir la inmunidad, pero con una dificultad añadida, no solo iban a tener que encontrar su silla, los concursantes cuando se apagase la música tenían que corren a por unos patitos de goma u otros objetos y llegar para encontrar su sitio.

Lo que no sabían es que los números iban a determinar el orden en el que iban a nominar . Por ello, cada concursante iba a tener que ponerse detrás de la cesta con su número, en la que había tres pelotas de baloncesto en cada una.

Ruvens: quito las tres pelotas a Edi y le doy dos a Nerea y una a Luis. Sé que ellos hay buen rollo y que la estrategia entre nosotros está clara, hay gente que me hace la convivencia más desagradable.

Juan: me quito tres pelotas a mí, le doy una a Maica y otra a Daniela porque son con las que menos relación tengo en la casa. Y otra a Óscar porque me he enterado que va haciendo estrategias para eliminarme.