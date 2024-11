Manu, completamente hundido al descubrir que Laura es la expulsada de la noche de 'Gran Hermano'

Laura ha sido la expulsada definitiva de la casa de 'Gran Hermano' frente a Daniela. Las dos concursantes no podían esconder los nervios que sentían instantes antes en el confesionario , después de que Jorge Javier les mostrase en la pantalla algunas imágenes del plató y les dijese lo siguiente: "Sea quien sea la expulsada, aquí os esperan con los brazos abiertos", refiriéndose a sus madres.

"Esto puede ser el principio de algo muy grande. Si el universo ha querido que te vayas es por algo. Has sido una ganadora porque has llegado hasta donde has llegado", aseguraba Daniela. Laura, envuelta en un mar de lágrimas, le pedía a Daniela que le dijese a Manu que le quería mucho y que cuando el gaditano salga fuera, hablarán todo. Y es que instantes antes, la hija de María José Galera había vivido un tenso momento en el cine con Manu, quizás el peor que han tenido de todos.