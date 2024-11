Laura confiesa como nunca lo que siente por Manu y lo que más le ha dolido del concursante: "Me siento un poco decepcionada"

La exconcursante de 'Gran Hermano' ha estado en el plató y se ha enfrentado a las críticas de todos los colaboradores

Laura ha estado en el plató de 'Gran Hermano' durante la gala de este domingo tras salir expulsada de la casa y Ion Aramendi ha tenido ocasión de preguntarla por algunas cosas del concurso, de por qué cree que fue la elegida por la audiencia para no continuar junto a sus compañeros y, sobre todo, para contar cómo ha sido su relación con Manu dentro del concurso y si se ha dado cuenta de algo al salir.

La hija de María José Galera contaba que quizás no ha pensado en ella tanto como debería de haberlo hecho, puesto que se ha dejado llevar demasiado por sus sentimientos hacia Manu. Unos sentimientos que Laura los tiene desde hace tiempo y que no tiene claro que Manu los tenga. "Yo me he dado cuenta de muchas cosas al salir y él de otras. A la hora de no tenerme es cuando se ha dado cuenta de lo que tenía al lado", señalaba la ya exconcursante de 'GH'.

Sobre el momento del cine que vivió el otro día junto a Manu, en donde salieron a la luz algunos comentarios del dj a sus espaldas que provocaron el fuerte enfado de esta, Laura ha apuntado lo siguiente: "Me siento un poco decepcionada por algunas de las palabras que ha dicho. Pero ahora mismo lo único que he visto es apoyo y cariño y el 24 horas. Pero ahora me lo creo, pienso verdaderamente que está mal. Creo que nos hace falta una conversación", esto último lo iba a repetir de nuevo posteriormente.

En diversas ocasiones se ha puesto en duda que Manu sienta lo mismo por ella y que esté más pendiente de comentarios del exterior y de lo que pueda pensar otra gente que lo que él puede estar sintiendo. Según Laura, "hay muchos momentos en los que (Manu) no ha actuado bien. Hay muchas palabras que me han dolido de él. Tiene que darse cuenta y hay veces que sus pensamientos le hacen nublarse". Además, subrayaba lo mucho que le importa a Manu "la gente de fuera": "Si no quieres pareja, no la conozcas".