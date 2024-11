Maica se posiciona detrás de Adrián provocando una tremenda bronca entre los dos: "Para mí estás en el subsuelo"

Este posicionamiento ha supuesto la sentencia definitiva de la relación entre Maica y Adrián en la casa de 'Gran Hermano'

Los posicionamientos que han tenido lugar durante la gala de este domingo de 'Gran Hermano: El Debate' han estado marcados claramente por algo que sentencia por completo la relación entre Adri y Maica. Y es que la concursante se ha posicionado detrás de Adri, provocando un tenso choque entre los dos y dejando claro que ya apenas existe entre ellos relación dentro de la casa de 'Gran Hermano'.

"Me cuesta hacer esto, pero tengo que ser sincera con vosotros y conmigo misma. Ha llegado un punto en el que no consigo llegar a tener una amistad con Adrián. Es cada semana una discusión", comentaba Maica, para matizar que ya la última discusión con el boxeador dentro de la casa de 'GH' había podido con ella. "Hay ciertos comentarios y actitudes suyas que no he entendido. La última la de la radio, eso me ha decantado que me ponga aquí", añadía Maica.

Además, señalaba que a pesar de que Adri es una persona que aprecia y con la que quiere tener una amistad, cree que se hacen daño mutuamente: "No puedo más con la situación". El concursante se esperaba el posicionamiento y alegaba que lo único que hizo durante la radio fue decir las cosas como eran: "Ella, cuando le dices las cosas como son, reacciona así y se cree que la estás atacando".

Maica, tras negar con la cabeza, no compartía lo de que se siente atacada cuando se le dicen las cosas y explicaba que lo que le dolió realmente fue que tras la llegada de Tomasso, Adri le hablase mal de Maica: "He estado medio concurso haciéndote ver que ninguno de los dos nos hacíamos bien. Nunca te he dado falsas esperanzas. He mirado por ti y he tenido una responsabilidad afectiva que no me correspondía contigo".

Adri, por su parte, recordaba unas palabras de Maica en donde aseguraba que Adri no le gustaba y le echaba en cara que si no le gustase realmente no habría dado pasos como los que ha dado con él dentro de la casa de 'GH'. "Lo que dice tiene que ir ligado a cómo actúa. Y ella no ha sido así. No ha sido clara ni conmigo ni con ella misma", señalaba Adrián.

Además, Maica le recordaba a Adri que antes de irse a Italia ya le dijo que quería ser tan solo su amiga. Pero Adri saltaba: "¿Y lo que me dijiste en la lavandería?". "Te dije que no somos compatibles porque haces cosas que no me gustan", subrayaba Maica. La concursante también piensa que Adri siempre quiere tener la última palabra y eso es algo que no le gusta.

