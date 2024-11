Violeta y Nerea cargan contra Laura tras su despedida de la casa: "¡Qué desagradecida, metemierda!"

Violeta, Nerea y Luis alucinaron cuando Laura les comentó que criticaban al resto de participantes de la casa, sobre todo a ella cuando les cogía la ropa prestada: "Creo que siempre os he pedido permiso y vosotros también me habéis cogido a mí. Me gustan mucho más los trajes que os estáis haciendo entre vosotros y a la casa. Me quedo con eso".

"Mejor compañeras que tú y yo no ha habido ninguna. Yo estoy tranquila con como somos, la verdad", le ha explicado la concursante a su amiga Nerea. "La rabia ha sido por la maldad, intentar meter mierda es lo que me ha jodido", ha señalado Nerea. Después de las reacciones de Violeta y Nerea, Luis también ha intervenido.

"A mí me da igual porque es tan pobre el argumento que ni me preocupa", ha explicado el concursante. En la despedida de Laura, Edi también resultó afectado , ya que la hija de María José Galera le comentó que seguía hablando de ella a sus espaldas. El gallego ha aprovechado la oportunidad y le ha pedido disculpas a su excompañera.

La expulsada ha visto las palabras que le ha dicho Violeta después de sus despedida de la casa. La hija de María José Galera ha explicado que cambió de opinión con ellas cuando descubrió lo que hablaban de ella: "Siempre he estado muy agradecidas con ellas hasta que he visto los vídeos hablando de mí".

"Todo lo que he dicho de Violeta antes de conocerla se lo dije a ella en la cara. Me están demostrando cómo son", ha señalado después. Laura Madrueño le ha preguntado por el perdón de Edi y Laura ha sido tajante: "Me lo tomo bien, pero hasta que no tenga una conversación con él no sabré si será verdad".