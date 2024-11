Lucía se sincera sobre su relación con Manu: "No sé si me gusta, no he podido conocerle"

"Considero que debo entrar a la casa porque me gustaría que conociesen a la verdadera Lucía. Me encerré en mi misma por el conflicto que tuve con Jorge por miedo a lo que podía pensar mi familia. Quiero dejar a un lado las brochas y el tocador, y tengo varias conversaciones pendientes, entre ellas con Adrián", explicaba Lucía a la web de Telecinco.

La hija de María José Galera explicaba en la gala del domingo que considera que no ha pensado en ella tanto como debería de haberlo hecho y que se ha dejado llevar demasiado por sus sentimientos hacia Manu. Unos sentimientos que Laura los tiene desde hace tiempo y que no tiene claro sean recíprocos por parte de Manu. "Yo me he dado cuenta de muchas cosas al salir y él de otras. A la hora de no tenerme es cuando se ha dado cuenta de lo que tenía al lado", señalaba la ya exconcursante de 'GH'.