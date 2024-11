El lunes por la tarde, Vanessa anunciaba con un post de Instagram que había decidido dejar de seguir a su marido, Javi , en Instagram, pero no desvelaba el motivo de su decisión. El martes, en 'GH: Límite 48 horas', los gallegos revelaron que no se hablaban y este jueves, en la gala, han confirmado su crisis , haciendo que Jorge Javier Vázquez llegara a preguntarle al cantante si le había sido infiel a su mujer. Pero Marta Peñate , al ver lo que estaba ocurriendo, ha escrito unos tuits que arroja luz sobre este misterio.

Ya que el matrimonio no estaba contando el motivo real de su distanciamiento, la colaboradora, que no quiere que Vanessa sea la repescada, ha decidido revelar lo que vio en el plató el pasado domingo . "Jorge Javier, pregúntale a Javi qué pasó el domingo después de que la gente vitoreara su nombre para entrar en la repesca. Él simplemente sonrió y Vanesa cuando fuimos a publicidad textualmente le dijo: 'Sibilino, luego la vamos a tener en casa'. Eso lo viví yo".

"Cuando acabó el programa ella salió de plató sin mirar atrás y ni le miró. Le cabrea que el marido brille", ha añadido en un segundo tuit la periodista, destapando así que el motivo real por el que Vanessa estaría tan molesta con su marido hasta el punto de no seguirle ya en Instagram y de ni siquiera dirigirle la palabra es que él se mostró feliz con el cariño que le transmitió el público, que lamentó constantemente durante todo el programa que no pudiera optar a la repesca por haberse tratado su salida de la casa de un abandono voluntario y no de una expulsión.