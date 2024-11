La tensión entre Maica y Edi sigue creciendo cada vez más: "Lo que me duele es que se me cuestionen mis fobias"

El gallego y la modelo han tenido una fuerte discusión después de un reparto de gominolas durante una fiesta

Jorge Javier ha hablado con ellos sobre el conflicto y Maica a decidido dejarle claro a Edi todo lo que piensa

La conversación más sincera entre Maica y Ruvens: "Has dicho cosas malas"

La casa de 'Gran Hermano' se convertía en un campo de batalla en la fiesta del pasado miércoles, una lucha que protagonizaban los dos grupos de concursantes. Edi y Ruvens estallaban contra Maica y Daniela y todo desencadenaba después de un reparto de gominolas.

Maica le reprochaba a Edi que no se había lavado las manos para hacer la repartición y la discusión crecía después de que la modelo tiraba las gominolas a la basura porque le daba asco que las hubiesen manipulado con las manos sucias. El gallego no entendía el comportamiento de la concursante: "No aguanto estas tonterías".

"En esta casa hay muy poca empatía y poca comprensión de que alguien tenga una fobia. En el siglo en el que estamos no se deberían de cuestionar los sentimientos de nadie porque para ti lo que puede ser una tontería, para otro puede ser un mundo", le ha comentado Maica a Edi con gran enfado.

Tras esto, Edi respondía a Maica argumentando que había ido al confesionario a llorar después de discutir con él. Además, el gallego volvía a sacar el conflicto que tuvo la modelo con Adrián: "Esta persona cometió un fallo como lo puede cometer cualquier persona y probablemente esta persona mañana salga gracias a mí. Lo que estoy viendo de ti es que tienes mala baba. Caretas fuera".

Después de la discusión, Daniela y Maica escuchaban a Ruvens dentro del confesionario en el que criticaba a la modelo. Maica le reprochaba a Óscar que estuviese junto a Ruvens escuchando todo lo que decía de ella y que no dijese nada. Más tarde, Ruvens se enteraba de que habían escuchado su confesionario y todo explotaba: "Me parece que es de sinvergüenza".

Este conflicto se ha trasladado hasta la gala con Jorge Javier Vázquez. El presentador de 'Gran Hermano' le ha preguntado a Edi y a Maica por la discusión de las gominolas y Edi le ha contestado que seguía sin entender la reacción de la modelo: "Por mi parte creo que el tema no fue para ponerse así, pero parece que esta semana todas me tocan a mí".

Maica ha respondido al gallego y ha contado todo lo que sucedió y todo lo que sintió en ese momento: "Que Dios me perdone, pero las tiré. Las lavé y se pusieron malas. Con Edi no tengo ningún problema, que quede claro. Es más, yo quiero llevarme bien con toda la casa".

"Lo que a mí me duele es que se me cuestione y se ponga en duda un sentimiento que yo tengo hacia un miedo o una fobia. No me parece bien que se me diga que una persona tenga una careta por ciertos TOC o manías como limpiar o simplemente preguntar si te has lavado las manos", ha manifestado Maica.