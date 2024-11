La madre de Luis saca a la luz la conversación de Laura y Ruvens sobre Nerea: "No juega limpio"

Nerea y Luis vuelven a no pasar por su mejor momento, ahora ha sido la entrada de Laura y que ella considera que su novio no ha actuado de la manera correcta siendo coordial con la 'resucitada' de Manu mientras esta en una guerra abierta con ella, lo que ha hecho estallar todo entre ellos.

Tras ver las duras palabras que la pareja se ha dicho dentro de la casa y que incluso Luis ha planteado romper la relación, su madre Natalia se haya pronunciado sobre esto en el plató durante el debate de 'Gran Hermano': "Es verdad que están muy tensos los dos , Nerea está muy nerviosa y esa reacción, evidentemente, no me gusta, pero Laura no está jugando limpio y Ruvens lo sabe".

Natalia, tras decir esto, explicaba el motivo por el que decía que la hija de María José Galera no está jugando limpio y se dirigía directamente a Ruvens: "El otro día te dijo a ti: 'ay lo que estado haciendo a Nerea para provocar a Luis y tú le dijiste: es que me encanta cuando eres tan mala". Algo de lo que Ruvens aseguraba "no acordarse" y ella le pedía que "no le dijese que era mentira" porque lo había ella misma en el 24 horas.