La entrada de Elsa, Ruvens, Vanessa y Lucía como aspirantes a la repesca revoluciona la casa de Guadalix: enfrentamientos, tensión y emotivos reencuentros

"Cambia esa cara que parece que has chupado un limón, un poco de educación", le decía Lucía a Laura ante su reacción al verla en el confesionario, las que repasaban los problemas que ha habido entre ellas: "Me parece una hipócrita, el acercamiento a Maica y Daniela, te mueves más rápido que una sombra cuando hay algo que ganar". "Yo no tengo nada que hablar contigo, no hablo con gente que tiene maldad, siempre le he dicho las cosas en la cara, ella no se ha quitado mi nombre en todo momento, no me has ignorado. La hipocresia", respondía ella, con la que no faltaban reproches.