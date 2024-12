Marieta, muy clara con Violeta por desvelar su tonteo con Suso

Violeta desveló que tuvo un tonteo con Suso Álvarez: "Hablábamos por Instagram y nos tirábamos la caña"

Tras su expulsión, Violeta se ha encontrado con la pareja en plató

Violeta descubre el tonteo de Edi y Adara y su conversación cuando pensaban que no les grababan: "Yo no soy tímida"

Tras convertirse en la cuarta clasificada de 'Gran Hermano', Violeta ha llegado a plató para reencontrarse con su madre, Edi y todos sus compañeros. Pero no solo eso. La concursante iba a conocer a todos los colaboradores que han estado comentando su paso por el programa.

Aunque había un importante detalle que recordar: la manchega ya conocía a uno de ellos. Durante su estancia en la casa de Guadalix y en una conversación con varios de sus compañeros, Violeta confesó haber tenido un tonteo con Suso a través de redes sociales.

Casi dos meses después, Violeta ha sido expulsada y Jorge Javier le ha recordado sus palabras. Tras ver el vídeo que lo demostraba, la cuarta clasificada ha tomado la palabra en plató: "Yo cuando le vi en 'Gran Hermano'... Eres un chico muy guapo, me llamaste la atención, las cosas como son", ha comenzado.

Ha sido entonces cuando el colaborador le ha preguntado por el término que utilizó para describirle: "¿Me llamaste guarro?". Violeta parecía no recordar sus palabras, así que ha sido Marieta quien ha resuelto la duda: "Yo me acuerdo de lo que dijiste".

"No voy a malas porque la chica acaba de salir y creo que es un poco injusto. Pero quiero explicarlo porque creo que no se entiende lo que a mí me sienta mal. A mí no me sienta mal que mi novio haya hablado con Violeta, lo que me sienta mal es que lo digas dentro de la casa, sabiendo que él va a estar aquí fuera y va a tener que dar la cara de su privacidad cuando creo que por respeto no tendrías que haberlo hecho", ha explicado ante una Violeta que le daba la razón.

Marieta: "No son celos"

"La gente no entiende. Me dicen que si estoy celosa. No son celos, me da exactamente igual porque yo también tengo un pasado", ha zanjado. Por su parte, Suso ha explicado que entiende perfectamente lo que quiere decir su pareja y ha aprovechado para dar la enhorabuena a Violeta por su concurso.

La manchega, que ha asegurado no esperar tener que dar explicaciones sobre esto, ha finalizado disculpándose con el colaborador: "Allí muchas veces no somos conscientes de lo que decimos. No he dicho nada malo vuestro, siento si ese comentario te ha molestado".

Violeta afronta el 'tonteo' de Adara y Edi y un nuevo acercamiento con Elsa

Por otra parte, Violeta se ha enterado de todo lo sucedido con Edi en estos días separados. Uno de los asuntos era el manifiesto interés de Adara en el gallego, que si bien en esta gala reculaba diciendo que solo le había "vacilado", una conversación grabada entre ellos cuando pensaban que no estaban siendo captados dejó evidente la complicidad.