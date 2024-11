Maica y Daniela rompen con Óscar: "Nuestro concepto de amistad es muy diferente"

Por su parte, Maica tuvo una discusión con Óscar , dolida por sentir que se le había "partido algo por dentro". "No me duele que no me hayan dado eso. Me duele su lealtad", dijo la concursante delante de él y de todos.

Óscar no entendió la reacción de sus compañeras. Se sentía "ofendido" por cómo le habían contestado. "A Daniela la vi como una leona. No me gusta que no me dejen el derecho a réplica (...) A Maica si no la escojo primera, mal. Si no hago lo que ella quiere, mal (...) Basta ya. Al final voy a parecer el malo malísimo y no me interesa", dijo sincerándose con algunos de sus compañeros como Juan o Ruvens.