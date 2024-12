Ha sido la exnuera de Raquel Bollo la que ha hecho oficial la ruptura publicando en sus redes una desgarradora carta de despedida en la que le dedica al andaluz unas preciosas palabras: "Me encantaría decir que es lo mejor para los dos, pero, aunque ha pasado un tiempo, no me hago a la idea. Gracias por todo lo que me has dado. Te quiero feliz, conmigo o sin mi". Unas palabras que la joven ha acompañado con una imagen en la que hace un repaso de estos tres años de relación.