"¿Sabéis lo que le ha dicho Laura a Manu, que lo he visto en el 24 horas? A ver si es o no es chantaje emocional. Le ha dicho: 'Tú no te preocupes, Manu, que mientras yo esté aquí tú vas a estar'. Como diciendo 'tu concurso depende de mí'. ¡Eso está muy mal!", reveló Frigenti indignado.