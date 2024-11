Laura acaba destrozada tras reaccionar a las palabras de Manu a sus espaldas: "Siento rabia y decepción"

La tensa conversación de Manu y Laura en la 'sala de cine': "Ahora entiendo muchas cosas. Me siento ridícula"

Laura y Manu se han dirigido a la sala de expulsión y un vídeo de Manu hablando a espaldas de Laura ha hecho que esta reaccione y provoque una gran discusión entre ambos. Una sala de expulsión que estrenaba -y nunca mejor dicho- un nuevo aspecto. Los dos se sentaban en sus respectivas butacas y con palomitas y todo, asistían expectantes a un resumen de su paso por el programa: pero ese resumen se traducía en un Manu hablando mal a espaldas de Laura, además de otros momentos emotivos vividos entre los dos.

Laura rompía a llorar: "Explícate. Porque todo lo que te he dicho hoy es verdad". Manu aseguraba que muchas de las cosas que había visto en el vídeo eran en caliente y que nunca cambiaría la relación que tiene con ella por las cosas de fuera. Explicaciones que no parecían valerle a Laura: "Cuantas veces has dicho: distancia. Dices de mis cosas y mis formas. Pero, ¿tus palabras? ¿sabes el daño que me acaban de hacer tus palabras?".

Durante la publicidad, Manu y Laura mantuvieron una tensa conversación que era desvelada por el programa. Laura estaba totalmente hundida: "En mi vida van a salir esas palabras de mi boca". "Ahora entiendo muchas cosas. Me siento ridícula", añadía una Laura que, según ella, ya sabía de antes que lo que buscaba Manu era separarse de ella. La hija de María José Galera se mostraba, sobre todo, dolida por la cantidad de veces que Manu había nombrado la palabra "distancia" dentro de la casa.

"Estaba viendo el vídeo y me estaba rompiendo en pedazos", aseguraba Laura, antes de saber quién de los dos era el salvado. Otra cosa que le molestaba a Laura era un comentario de Manu en donde señalaba que esta era una víbora. Jorge Javier les preguntaba qué tal estaban y Laura se sinceraba: "Siento rabia y decepción. Lo que acabo de ver no me lo esperaba".

Manu, salvado de la expulsión

Finalmente, Jorge Javier desvelaba quién era de los dos el salvado de la noche. Para sorpresa de Manu (quien creía que era el expulsado después del vídeo que acababan de ver), el salvado era él: "La audiencia ha decidido que debe continuar nominado... Laura". La joven, visiblemente afectada, no tenía palabras para describir cómo se sentía.

Manu y Laura, en crisis

Unos gritos del exterior de fuera de la casa de 'Gran Hermano' han provocado una gran crisis entre Manu y Laura, quizás la más grande que han tenido desde que la aventura comenzó para los dos en el reality de Telecinco. "¡Manu, a tu madre no le gusta Laura!", exclamaban desde fuera, mientras Juan se encontraba junto a Adrián haciendo ejercicio en el jardín. Un Juan que no tardaba en contárselo a Manu, en presencia de Laura.

"Lo que dice mi madre va a misa y yo ya lo he percibido, lo que me faltaba era esto", comentaba Manu, muy disgustado y especulando sobre por qué le podría caer mal Laura. La joven se pillaba un disgusto total: "Hazle caso al comentario...".

Y es que hay varios motivos por los que Manu cree a su madre le puede no gustar Laura, uno de ellos por el alegato que hizo la que es la persona más importante para él durante la gala que tuvo lugar este martes en 'Gran Hermano': "No te mencionó...", le decía Manu a Laura. Otra cosa que al dj le pareció raro fue la carta que recibió en el confesionario.

Laura acaba hundida

"Si yo no le gustara a tu madre, mi madre no te hubiera nombrado, porque se hubieran peleado. Eso para empezar", aseguraba Laura, que acababa totalmente destrozada y sin saber realmente cómo podía hacer caso a un comentario del exterior: "Me duele". Y estallaba ante el concursante: "Si la conoces tanto, ¿a tu madre no le va a gustar una persona que te cuide, que te valore, que te respete...?".

Además, Manu confesaba que si su madre pensase realmente eso, cambiaría el tipo de relación que mantiene con Laura dentro de la casa. "¡Pero el tipo de relación es que yo me estoy enamorando de ti! ¿Tú eso lo entiendes?", señalaba la joven concursante. "¿Y que me vas a hacer más daño? ¡Pues ya está! No hay nada más que entender", eran las últimas palabras de Laura antes de salir de la habitación en la que se encontraba hablando con Manu.

En directo, Laura apuntaba que no quería salir de la casa: "Me faltan muchas cosas por mejorar. Estoy aprendiendo mucho conmigo misma. Necesito más tiempo para poder controlarlo". Además, aseguraba que no se le pasa por la cabeza separase de Manu. Un Manu que apuntaba que, en ocasiones, Laura y él no se entienden. Mientras que uno necesita hablar las cosas al momento, la otra necesita tomarse un tiempo, para posteriormente hablarlas.