Las constantes críticas de varios concursantes contra Maica y Daniela hicieron que las 'Fresis' llegasen a su límite. Uno de los que más han apuntado a una estrategia de "papelón" por parte de las amigas ha sido Óscar, que compartió sus impresiones con el bando de la 'habitación azul'. "Que diga Óscar que me lo estoy inventando todo... ¿esa persona me ha querido en algún momento? Es fuerte lo que me está haciendo este chico", opinó Maica sobre el asunto. "Es muy guapa e inteligente. Lo tiene todo (...) Se está riendo de la casa, de la audiencia y de todo el mundo", sentencia Óscar.