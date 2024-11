Manu da por terminada su relación de amistad con Elsa: el motivo

El DJ tuvo que ver las imágenes de las críticas que le habían dedicado tanto la madre como la hermana de Laura. "Al final, yo me quedo con que la Giralda y la Caleta van a estar más pegadas que nunca, así que me quedo con eso", comentó únicamente el andaluz, que no quería dar más explicaciones acerca de sus bandazos en el concurso y que prefería destacar que ahora sí tiene claro sus sentimientos. Fue entonces cuando Elsa apostilló: "Laura salió de la casa hace dos semanas y él dijo que se encontraba tranquilo porque se había marchado" .

Un comentario que a Manu no le gustó nada y que le ha hecho tomar la decisión de romper su amistad con la vasca. Así lo ha explicado en su primer directo en las redes sociales: "Elsa y yo ahora mismo no tenemos amistad bajo mi punto de vista. A un amigo no se le hace lo que pasó el otro día en plató, a un amigo no se le hace eso en su primer día de plató. A un amigo o a una persona a la que tú quieres no se le salta así".