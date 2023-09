La conversación de Sol Macaluso y Jessica Bueno tras sufrir un aborto hace romperse a Marta Peñate: "Me sensibiliza mucho este tema"

"Yo iba a entrar embarazada, pero lo perdí antes de entrar . Eran gemelos, pero los embarazados múltiples siempre van más complicados. Te das cuenta de que estadisticamente le pasa a un montón de mujeres", le cuenta Sol a Laura Bozzo y Alex Caniggia y les da una noticia de la que ambos se alegran mucho: "Les digo, no sé si ahora estoy embarazada, nos vamos a enterar la semana que viene . No me quiero ilusionar, pero ojalá".

Jessica Bueno también se ha querido interesar por cómo se encuentra su compañera en estos momentos tras el aborto. "Estoy, que no es poco, pero ahora no sé si estoy embarazada en este momento", le confiesa a ella también aunque afirma que "no quiere ilusionarse". Jessica confiesa que a ella también le ocurrió: "A mí me pasó la primera vez, yo creo que no llegaba a los tres meses y luego me quedé muy rápido". "Estoy en el duelo todavía", confiesa Sol y Jessica le dice unas palabras: "Se juntan muchas cosas. Todo pasa por algo, no tiene explicación".