La pareja de Gustavo desvela sus problemas con las hermanas Campos: "Unas veces era familia y otras el chófer"

Ha sido tras un comentario de Miguel Frigenti en el que aseguraba que Gustavo parecía que había ido "a un balneario" , cuando ha hecho su primera intervención. Ion Aramendi le ha dado la palabra y ella no ha dudado en justificarlo: "No es un mueble, venía de unos días de mucha intensidad y de muchísimo cansancio y muchísimo estrés. Es verdad que le está costando. Tiene un poco la cabeza fuera todavía", ha explicado.

Pero la cosa no ha quedado ahí. Ainhoa ha llegado a desvelar el motivo por el que Gustavo presentó su baja: " Las funciones que tenía como trabajador ya no eran las que eran . Él les dice que no quiere ser una carga económica para ellas, pero que quiere seguir viendo a Teresa cada día, siempre y cuando se pueda".

Ha sido entonces cuando Ion Aramendi le ha preguntado por la relación que él mantenía con las hermanas Campos: "Una relación cordial. Él en estos meses atrás se había distanciado con ellas, pero es verdad que cuando ella se pone malita todo se olvida y todo queda atrás. Ha habido muchas cosas que no le han gustado, no se ha sentido cómodo y no se ha sentido querido. Hay momentos que es familia y otras veces que es el chófer. Y no".