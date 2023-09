Anabel Pantoja se pronuncia sobre la entrada de Jessica Bueno en 'GH VIP': "Nunca me la hubiera imaginado aquí"

"Siempre se ha hablado de la relación que he tenido con el padre de mi hijo mayor o de mi exmarido, pero si que es verdad que no me gusta hablar de esos temas porque creo que es algo íntimo de la otra persona y mío"

Anabel Pantoja ha reaccionado a la entrada de la ex de su primo en el programa y de las palabras que ha escuchado: "Nunca me la había imaginado aquí en un reality. Me alegro de que esté aquí, lo que pasa que me ha sorpredido muchísimo, la he visto demasiado simpática, hablando de todo y me mola porque están conociendo a una Jessica que no todo el mundo la conocía. Y me alegro de que diga esas palabras porque esto se trata de una convivencia y no hablar de tus cosas personales".