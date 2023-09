Pedro García Aguado es el concursante infiltrado de 'GH VIP 8': "Entrará otra persona cuando le descubran"

Ya lo avisaba Marta Flich en la gala de estreno de 'Gran Hermano VIP', no todo era lo que parecía y uno de los concursantes había entrado "con un doble juego". Algo que, Ion Aramendi ha comunicado a todos los participantes: "Entre vosotros hay un infiltrado , uno de vuestros compañeros os ha ocultado algo. Convive con vosotros, pero no es un concursante, es un infiltrado".

La primera que se ha sentado en el confesionario ha sido Karina . "¿Te gustan los animales? Cuidado con el colibrí" , le ha dicho el Súper a la cantante. "Sí me gustan. Los pájaros no, los perros. He tenido perritos", ha dicho la concursante, lo que ha dejado claro que no es la concursante infiltrada como ha confirmado Ion Aramendi: "No le ha generado nada más que pensar en pájaros de verdad, descartamos a la primera sospechosa".

Tras esto, ha llegado el turno de Carmen Alcayde. Mientras hablaba con el Súper, tras hacerle la misma pregunta sobre el colibrí, su respuesta ha dicho esta: "No, por favor, basta. No metas nada aquí, ¿qué colibrí? No me hace gracia, ¿va a entrar un colibrí? Es un pajarito pequeño, ¿no? el colibrí me da cosa". Ella ha asegurado no decirle nada la frase "cuidado con el colibrí", incluso ha preguntado si tiene que ver con algo de su vida: "Yo tengo muy mala memoria, ¿me ha salido un novio a mi de repente?". Ion Aramendi, tras este divertido momento, ha confirmado también que Alcayde "tampoco es la infiltrada".