El encontronazo en directo entre Oriana y Alex Caniggia: "¿Me tienes envidia?"

Pedro García Aguado y Laura Bozzo han afirmado que creen que es Gustavo, Zeus y Alex Caniggia que es Michael. Oriana ha explicado que cree que es Alexander y ha explicado por qué no es ella: "No, amor. Yo entro a jugar de verdad y no soy como esta persona multimillonaria que le da igual tirar todo el dinero sin pensar en el resto, yo no soy así".

"¿Me tienes bronca o envidia?", ha reaccionado Alex ante las palabras de su compañera y ha saltado la tensión entre ellos. "Envidia, amor. Yo desearía ser tú. De verdad, es que he nacido en otro cuerpo", ha entonado ella. "Ridícula, yo no ataco, no me ataques", ha dicho él. Algo que ha hecho saltar a algunos de sus compañeros: "No insulteis". "Yo no te estoy atacando, estoy argumentando", le ha explicado Oriana. Ion Aramendi también ha querido decirle algo al concursante: "Álex, contrólate, controlemos el lenguaje inmediatamente".