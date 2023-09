Luca Dazi tiene que abandonar 'la cueva del pasado' tras sufrir un ataque de nervios: "Estoy mejor"

Tras hablar con sus compañeros, Ion Aramendi ha conectado momentos más tarde, cuando Luca ya había vuelto a la cueva del pasado, para preguntarle por cómo se encontraba. "Estoy mejor, me ha dado un ataque porque yo tenía idealizado que hoy volvíamos a la casa . Hoy ha sido un día muy intenso, no hemos podido salir de aquí, esto es más difícil de lo que parece", ha explicado Luca.

El concursante ha querido tranquilizar a su familia porque aseguraba estar bien: "Quiero que mis padres estén tranquilos, estoy muy bien, estoy fuerte. Lo que pasa que he empezado que he empezado a temblar, me ha dado un ataque. Me han cuidado porque este programa es ideal, solo al salir del confesionario había cuatro personas antendiendome. Quiero decir que estoy bien y gracias por todo".