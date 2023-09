¡Intercambio en 'GH VIP'! Luca Dazi pasa a vivir en la casa VIP y decide que sea Álex Caniggia quien baje a la cueva

Tras conocer la decisión de la audiencia, Marta Flich ha conectado con la cueva para comunicarles el veredicto. Al conocerlo, todo ha sido una auténtica fiesta. Solo faltaba una cosa: ellos mismos iban a decidir quién salía de la Prehistoria. No lo han dudado ni un segundo: “Luca”. Carmen Alcayde ha explicado los motivos de esa decisión por unanimidad: “Es el más jovencito, y esto le viene un poquito más grande. Está saturadísimo, todos hemos notado que no estaba a gusto”.

"A ver, esta situación es muy heavy. No los conozco como para saber si están preparados. Pero con lo poco que sé, voy a llevar a Álex. No porque tenga nada en contra de ti, pero como tú me dista la bola... Me da pena porque es como que te la estoy devolviendo. Es un hombre fuerte y dos días para él será nada. No es venganza para nada. Le veo buen chaval y creo que está preparado”, ha argumentado.