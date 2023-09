Marta Peñate llora desconsolada por el duro reproche de la madre de Oriana Marzoli tras el fallecimiento del padre de Tony Spina

Cristina Marzoli, madre de Oriana, le ha respondido con un ataque hacia su vida personal, más concretamente hacia la reciente muerte de su suegro, el padre de Toni Spina: "Los argumentos de Marta me parecen... No voy a caer en esas tonterías. Tontería quizás es que yo te vea bailar con la música del plató en una situación tan delicada como la que estás viviendo".

Ha sido entonces cuando todo el plató ha estallado: "¡Esto es muy fuerte, eh, Marta!", le ha dicho Peñate a la presentadora. "No te lo voy a consentir ni a ti ni a nadie", le ha advertido a Cristina. Instantes después, no ha podido evitar llorar de manera desconsolada. Tanto, que Flich ha tenido que sentarse junto a ella para calmarla: "Evidentemente sabemos a lo que se ha referido, tranquila, porque tú estás trabajando, estás cumpliendo con tu trabajo".

Marta no ha dudado en expresarse y compartir con todos cómo están siendo estos días y el motivo por el que ha acudido a su puesto de trabajo: "Mi novio me ha pedido que yo venga a aquí porque sabe que me encanta mi trabajo. Porque sabe que me encanta este formato. Y porque al padre de mi novio, que acaba de fallecer hace cuatro días, su máxima ilusión era verme en televisión porque le encantaba cómo lo hacía. Y usted no es nadie para hacerme ese comentario tan ruin. Esto va por mi suegro, para que lo sepas".