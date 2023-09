Daniele dal Moro subía a la casa de 'Gran Hermano VIP' para visitar a su novia, pero eso tendría un 'módico' precio de 12.000 euros que se restarían al premio final del ganador del reality. Oriana Marzoli tenía la opción de decidir si quería gastar ese dinero o no para ver a su novio... y ella parecía no pensárselo dos veces cuando vio que la cosa iba en serio.

Oriana vio desde el salón de la casa imágenes de su novio en el confesionario, así que corrió hacia allí sin esperar ninguna instrucción. Pero no estaba allí. "Te lo suplico, te lo suplico. Déjame verlo", lloraba la concursante desesperada. Cuando Marta Flich le dijo que tendría que pagar, Oriana se desquiciaba a aún más. "Quiero pensar que es una broma. Por favor, no me hagáis esto porque no aguanto. Me estoy agobiando", decía desconsolada y casi sin poder respirar.