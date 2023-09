Oriana, al borde del vómito en directo por comer sesos de vaca: así se han enfrentado los vips al ''asqueroso'' dilema

¿En qué consiste el reto? ‘GH VIP’ les ofrece a los concursantes varios platos suculentos de comida, los concursantes deben elegir un plato y, para recibir su premio, tienen que comerse algo de lo que hay escondido bajo las campanas. Si no se comen lo que se esconde bajo la campana, pierden el dinero que indica el plato elegido. Si por el contrario lo consiguen, pueden llevarse la comida elegida y no pierden ni un solo euro del bote final.

‘’¡Qué asco! No puedo, no puedo’’, ha gritado Oriana a punto de vomitar. ‘’O te lo comes o pagas’’, le ha advertido Ion Aramendi. Acto seguido, el presentador le ha dado un minuto de tiempo a Oriana para comerse los sesos y ella, entre arcadas, ha aceptado.