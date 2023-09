"Me pagó con otra moneda, con terrible puñalada en la espalda", ha comentado Alex mirando a una de las cámaras de la cocina, donde añadía que no solo le dolieron esos dos puntos de la nominación, sino también que dijera que la persona que más le había cuidado era su madre después de que Laura dijera que la había cuidado mucho dentro de la casa: "Encima dice que no la cuida nadie... terrible hipócrita, la verdad".