A la finalista de 'Secret Story' le encanta el hermano de Charlotte Caniggia y tiene claro que es una pieza indispensable en la casa porque es "un gran concursante", ya que no deja indiferente a nadie: "O lo amas o lo odias". "Me flipa su seguridad en sí mismo, no puedo evitar reírme con su prepotencia, me da ternura como trata a la Abu y amor su acento argentino", ha asegurado la periodista, que no quiere que salgan expulsados ni él ni su amiga Sol Macaluso, porque aunque no le han gustado algunos de sus comportamientos no la considera un 'mueble': "Hay que reconocer que mueve la casa".