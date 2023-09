Sol Macaluso, desconsolada tras el abandono de Oriana: "Era la única persona que me entendía al 100%"

Y ha seguido Susana: "Tenía mucho que dar y que conocer. Qué vacío. Yo estoy en shock todavía. Hasta que no pase un día no lo vamos a asimilar". Es ahí cuando Sol ha confesado lo que Oriana significaba para ella. "Ella era la única persona que realmente me entendía al 100%" , ha señalado la periodista. Y es que tanto Oriana como Sol Macaluso empatizaron mucho dentro de 'GH VIP' al tener una situación amorosa similar. Albert, al verla así, le daba ánimos: "Hoy vale que estés triste pero mañana no te quiero ver así".

El resto de concursantes se ha solidarizado con el momento que estaba pasando Sol. Albert y Carmen Alcayde entendían por el momento que estaba pasando la periodista perfectamente. "Han estado juntas antes de que viniéramos. Pero ya te digo, como no sabemos nada, pues vamos a esperar", ha dicho Carmen Alcayde desconociendo los motivos del abandono de Oriana. "A mí me da mogollón de pena", ha concluido Alcayde.

Laura Bozzo no tardó en mojarse y asegurar que no se lo habían tomado en serio. "Creo que no, por la mayoría, casi todos. Esto es una lección para que la próxima prueba la tomemos al pie de la letra, porque esto no es chiste, nos perjudicamos todos". Pero fue Sol Macaluso quien salió señalada. "Somos un equipo, ¿no? La próxima vez que me señales en público a mí sola, piensa bien lo que vas a decir", respondió la periodista.