Karina nomina con tres puntos a Laura Bozzo y las amigas se enfadan en directo

La reacción de la casa al regreso de Álex como salvado: Laura Bozzo tilda de falsos a sus compañeros y Oriana no da crédito

Los concursantes se han enfrentado a nuevas nominaciones en la casa de 'Gran Hermano VIP'. Laura Bozzo, Álex Caniggia, Michael, Jessica Bueno, Sol Macaluso y Karina han sido los más votados por los participantes en unas nominaciones muy singulares y en las que Karina y Laura acabaron enfadadas. Por otra parte, Albert y Zeus se han convertido en inmunes tras ganar el juego de la gala.

Así han sido las nominaciones

Algunos de los concursantes no ganaron la inmunidad pero sí el privilegio de nominar sin que sus compañeros se enterasen de su reparto de puntos. Se enfrentaron a 'La guillotina de las nominaciones'. Después, el resto de participantes nominaron a la cara y con ello surgió el rifirrafe de Karina y Laura Bozzo.

Albert: Un punto a Karina con todo el dolor de mi corazón porque la amo y la quiero pero veo que no puede. Quiero que se salve, por Dios. Quiero que se quede, que ella va a poder. Dos puntos para Gustavo porque en una pequeña discusi´n la verdad no hemos tenido esa conexión pero ya lo hablaré con él. Es por afinidad. Tres puntos para Álex porque junto con Luca fueron los dos con los que más tuve rifirrafe.

Oriana: Un punto para Javi. Me da mcuha pena. Iba a nominar a otro pero no puedo. Dos puntos para Jessica, aunque ahora hablamos, pero por lo que ya sabéis. Y tres puntos a Álex obviamente, por qué va a ser. Es un maleducado y me insulta. A la hora de la verdad se la pasa mirando la pared.

Marta: Un punto a Michael porque sigo teniendo la misma química con él, no hablamos más que en la prueba de baile. Dos puntos a Karina porque nos ha vuelto a decir que se quiere ir. Y tres a Álex porque no me gusta su juego.

Pilar: Un punto se lo voy a dar a Laura porque todavía no comparto cosas de ella y actitudes. Dos a Karina porque de repente dice que se quiere quedar, luego irse... y tres a Álex por el comentario que ha hecho, aunque también le iba a nominar antes del comentario que ha hecho de las mujeres.

Zeus: Un punto para Oriana porque nos faltan todavía horas por hablar en la casa y como sé que es una chica fuerte. Dos puntos para Carmen, nos estamos conociendo, es una mujer encantadora pero falta de afinidad que seguro que resolveremos. Tres puntos para Laura, no la iba a nominar pero después de lo que ha pasado ahora mis puntos van para ella.

Gustavo: Un punto a Laura, lo acabo de cambiar porque no me ha gustado la acusación que ha hecho a todos los chicos diciéndole a Álex. Dos puntos se lo voy a dar a Carmen porque tengo poco contacto con ella. Esta vez sí que voy a votar de corazón, no como la otra vez que no sabía hacerlo. (Gustavo quiere darle tres puntos a Albert pero no puede por ser inmune así que cambia su nominación) Un punto para Pilar porque sé que no va a salir. Dos a Carmen y tres para Laura.

Susana: Un punto a Álex porque es verdad que lo estoy conociendo un poco más, me parece buena persona y que tiene buen corazón, pero su juego no me termina de encajar y tengo un poco de desconfianza. Dos puntos para Laura un poco por lo mismo, por afinidad. Como soy una persona que no me gustan las discusiones, esos conflictos y forma de hacer teatro me afectan. Tres puntos a Michael porque en la cueva pude conocerlo pero aquí dentro no tenemos prácticamente afinidad ni conexión, es mi menor apoyo.

Javier: Un punto para Carmen, creo que todavía no hemos llegado a congeniar. Hablamos poco. Dos puntos para Oriana, creo que no he hablado mucho en esta semana con ella. Creo que puede ayudar más en las labores de la casa, involucrarse más con las personas de la casa. Tiene un grupo con el que habla más pero puede hablar con el resto. Tres puntos a Laura por el comentario sin hablar con nadie que ha hecho de que Álex y no hemos defendido a los chicos. Me he dado cuenta que no se puede acusar sin hablar con los demás compañeros.

Laura: Yo nomino a la gente que creo que puede dar mucho más contenido a la casa y abrirse. La más políticamente incorrecta de esta casa soy yo. Un punto a alguien que nadie va a nominar que es Álex porque él me lo está pidiendo. Dos puntos a Jessica porque considero que ella tiene mucho para dar a las mujeres, de su propia vida, de su experiencia y siento como que está cohibida. Tres puntos a Luitingo.

Karina: Un punto para Luitingo, es mi amigo y nos reímos un montón pero como hay que dar algo, le doy uno. Dos puntos para Álex porque él y yo nos llevamos bien pero como hay que dar los puntos se lo doy a las personas fuertes. Y tres puntos se los voy a dar a Laura porque no me deja dormir casi ninguna noche. Toda la noche venga a charlar, me voy a quedar afónica.

Álex: Un punto para Susana. Dos puntos para Marta. Tres puntos para Sol. No hay motivos.

Jessica: Voy a nominar a los que considero que tienen más experiencias en realities. Un punto a Álex. Dos puntos a Oriana. Tres puntos a Laura.

Carmen: Un punto se lo voy a dar a Álex porque lo va a aguantar muy bien. Tiene incluso ganas de volver al ruedo. Dos por descarte a Javi, es de los chicos con los que menos feeling tengo. Y tres puntos a Karina porque yo me despierto con ella por las mañanas. Echa de menos a sus nietos y a su familia. España

Sol: Un punto para Karina por el mismo motivo. Hablamos mucho y sé las ganas que tiene de estar en casa. Dos puntos para Michael porque siento que puede dar mucho más y desinhibirse en la casa. Y tres puntos para Álex.

Luitingo: Un punto a Javi, por afinidad y no nominar a los niños. Con dos puntos a Karina porque hay que norminar a alguien y con tres a Laura por lo mismo.

Michael: Voy a nominar por los que hablo más y menos. Un punto a Marta, me gusta mucho pero un punto porque hablamos menos. Dos puntos a Jessica. Y tres puntos a Sol.

Las nominaciones quedaban así: Karina, Laura Bozzo, Álex Caniggia, Jessica Bueno, Michael y Sol eran los más nominados por el grupo. Pero todo podía cambiar con la decisión de los inmunes, Zeus y Albert.

Zeus y Albert deciden no hacer uso del poder del intercambio

Tras comunicar las nominaciones, Marta Flich llamaba al confesionario a Albert y Zeus. A los inmunes les indicó que podían hacer uso del 'poder del intercambio', es decir, sacar a una persona de la lista de nominados para meter a otra. Ambos tenían claro que querían salvar a Michael, pero no se pusieron de acuerdo sobre a quién meter (Zeus quería añadir a Carmen y Albert a Gustavo) y finalmente pactaron no cambiar la lista.

Karina y Laura Bozzo tienen una discusión en plena gala

Karina y Laura Bozzo sin duda fueron las protagonistas de las nominaciones con la discusión que tuvieron en directo. La cantante nominó a la presentadora bajo el argumento de que no la deja dormir por las noches con tanta cháchara, y aunque Karina lo dijo riéndose por la anécdota a Laura Bozzo le cayó como un jarro de agua fría.

Momentos después de la nominación, Laura trataba de "usted" a Karina, rompiendo con ese gesto la amistad que habían venido teniendo en estas semanas. "Yo creo que esto es un juego. "Desde que entré en esta casa siempre he pensado que esto es un juego y que a veces hay que nominar a las personas fuertes o a las personas que quieres o que te cuidan", se justificó Karina por haberle dado los tres puntos a Laura. Pero la presentadora acabó llorando sin entender los motivos de Karina. "¡No es justo! ¡Yo le he dado la vida!", clamaba.

