Los otros abandonos de Oriana: dos en 'Gran Hermano VIP' y uno en 'Supervivientes'

Oriana Marzoli ha abandonado de manera fulminante este viernes la casa de 'Gran Hermano VIP'. La 'princesa' de los realities no se lo ha pensado dos veces y ya no formará parte de esta edición. Fue la misma Oriana la que activó el protocolo de abandono a poco de empezar el programa por lo mucho que echaba de menos a su novio, Daniele Dal Moro. Esta vez no se lo ha pensado y en estos momentos ya está fuera del programa.