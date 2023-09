Luca, expulsado definitivo después de que Oriana no le otorgase la "vida extra" a cambio de 25.000 euros

Luca Dazi, después de convertirse en el primer expulsado de 'GH VIP 8': ''Sabía que iba a pasar''

Oriana se ha visto envuelta en un gran dilema, pero ha decidido no darle la vida extra a su amigo: ''Luca, no te enfades conmigo, te amo, te adoro''

La reacción de la casa al regreso de Álex como salvado: Laura Bozzo tilda de falsos a sus compañeros y Oriana no da crédito

Durante la gala de este jueves de ‘GH VIP’ se ha vivido un momento único en la historia del programa, algo nunca visto iba a suceder y así lo adelantaba Marta Flich nada más dar comienzo el programa.

Por primera vez en el concurso, el concursante elegido por la audiencia para abandonar ‘GH VIP’ tendría la oportunidad de volver a la casa si el compañero elegido por el expulsado decidía utilizar 25.000 euros del premio final y común para que pudiese volver a concursar.

Esta es la oportunidad que ha tenido Luca tras convertirse en el primer expulsado de la edición tras su duelo con Álex Caniggia y así se lo ha comunicado la presentadora en cuanto el concursante ha pisado el plató del concurso:

‘’Vamos a dar la posibilidad de que puedas elegir a quien tu quieras en la casa para que esa persona decida si por 25.000 euros del premio final decide que tú vuelvas a la casa. Es una vida extra, una única oportunidad para toda la edición, si la gastan contigo, no tienen más’’.

Ante sus palabras, Luca se ha quedado sin habla y ha indicado que ‘’es mucho dinero’’, pero ha tomado la decisión y ha elegido a su amiga Oriana para enfrentarse al difícil dilema. Marta Flich ha conectado con la concursante en directo y le ha explicado las condiciones de la ‘’vida extra’’.

Oriana al verse involucrada en la toma de la decisión se ha puesto nerviosa: ‘’¡Ay qué malo! Porque sabe que lo adoro. A mi me da igual perder 25.ooo euros de mi premio, lo que me da miedo es que esta gente me mate’’.

La concursante se ha visto sobrepasada por la situación y ha tardado bastante en decidir: ‘’El otro día dije que no a 12.000 euros por ver a mi novio, entonces sería un poco incoherente. Lo hice por el grupo y me matan si digo que no a mi novio y que sí a Luca, que lo amo, pero qué hago si me matan’’.

Marta Flich ha tenido que presionar a Oriana para la toma de la decisión y le ha dado diez segundos para dar una repuesta definitiva y ella, finalmente, ha decidido: ‘’Luca, no te enfades conmigo, te amo, te adoro, yo no sé si puedo ganar el concurso y si lo gana otro cómo me quedo yo si le resto el dinero, pero como alguien se lo gaste, yo mato a esa persona’’.

‘’La respuesta es que Luca no vuelve. Has decidido no utilizar la vida extra de la edición, por lo que seguirá disponible en futuras expulsiones. Tengo que advertirte de que la existencia de la vida extra es algo secreto, no podrás comentar absolutamente nada en la casa. Si te vas de la lengua te enfrentarás a una nominación directa y se descontarán automáticamente 25.000 euros del premio final’’, le ha advertido la presentadora a Oriana.

Luca Dazi se convierte en el primer expulsado de 'GH VIP 8': ''Sabía que iba a pasar''

Uno de los momentos más duros para los concursantes de ‘GH VIP’ llegaba durante la gala de esta noche, la primera expulsión de la edición. Los concursantes nominados eran Álex Caniggia y Luca Dazi, solo uno de ellos podría seguir viviendo su experiencia en la casa más famosa de la televisión.

Tras una pequeña espera, Marta Flich ha anunciado el nombre del concursante expulsado: ‘’La audiencia ha decidido que debe abandonar la casa VIP… ¡Luca!’’. Después de la noticia, los dos concursantes nominados se abrazaban y Álex retrocedía sus pasos para volver a la casa.

‘’Bueno ha sido una experiencia corta, pero intensa, yo creo que he venido aquí para algo, algún tipo de mensaje me llevo, o algo de madurez. Quería estar aquí, tenía mucha ilusión de poder vivirlo, pero si la audiencia decide que no tengo que estar son los que mandan’’, comenzaba explicando Luca.