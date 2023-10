Las lágrimas de Luitingo al abrir su corazón: "Quiero pedir perdón a mi novia, no sabía que me iba a encontrar a una persona como Pilar aquí"

Luitingo cuenta lo que le está pasando dentro de la casa a Ion Aramendi en el debate

Me siento bien con Pilar, me gusta hablar con ella. Nunca ha habido besos ni otro tipo de cosas, en la vida lo haría teniendo esa falta de respeto", ha dicho Luitingo

Luitingo daba un paso hacia adelante con Pilar y pedía al Súper hablar con su novia: "Necesito solucionar una cosa"

Luitingo daba un paso adelante durante el fin de semana, pedía al 'Súper' desde el confesionario poder hablar con su novia y explicaba el motivo de esto: "Si hay alguna posibilidad de poder quedarme yo tranquilo conmigo mismo y de explicar las cosas, de que dejo la relación".

Durante el debate, Ion Aramendi ha querido hablar con Luitingo sobre lo que querría hablar con su novia Carmen: "Lo mío es una situación un poco difícil, quiero pedirle perdón, disculpas si se ha sentido mal por algo. Entré aquí muy bien con ella, muy feliz. Llevamos una relación muy corta, pero eso no quita que ella y su familia sean de categoría, no ha habido problemas entre nosotros".

“Yo no sabía que esto era así de intenso, no sabía que se le cogía tanto cariño a la gente, que se iban a pasar ciertos momentos. Creo que nunca en mi vida he querido hacerle daño a nadie, nunca he engañado a nadie y nunca he cruzado la línea de la falta de respeto. Yo no sabía que iba a encontrar a una persona como Pilar aquí. Me siento bien con ella, me gusta hablar con ella. Nunca ha habido besos ni otro tipo de cosas, en la vida lo haría teniendo esa falta de respeto. Pero quiero pedir disculpas por algo por lo que me siento mal, pero quiero que se me entienda un poco”, ha seguido explicando Luitingo.

Ion Aramendi ha querido decirle algo ante esto: “Te entiendo perfectamente, te estás enfrentando a una experiencia que te cambia la vida y la percepción de las cosas. Lo que pasa dentro pasa dentro y lo que está fuera está fuera. Las emociones se viven de una manera más intenta, todo pasa de una manera más intensa. Se lo que te está pasando y Carmen se merece saber que seas claro, lo que te está pasando".

“Esto no me lo puedes hacer", ha entonado Luitingo y no ha podido evitar romperse al completo. Cuando ha sido capaz de recomponerse, ha querido seguir explicándose: “Lo mío no es una situación fácil porque es verdad que no sabía que esto era 24 horas del día tan intensas, soy muy cariñoso, me refugio mucho en el apoyo de la gente. Las faltas de respeto nunca las he cruzado con nadie y menos con ella. Pero es verdad que aquí no sé el tiempo que voy a estar, era una oportunidad que llevaba buscando mucho tiempo y tampoco sabía qué tipo de personas aparecen...

...Me sentía mal por sentirme a mi bien, lo ultimo que quiero es que nadie piense mal de mi. Lo que quiero decirle tanto a Paco, que es su padre, a su hermano, a su madre y sobre todo a Carmen es que si les ha molestado algo que me perdonen, les tengo mucho respeto a ellos", ha entonado entre lágrimas el cantante y ha dicho algo más: "No vengo de una relación de un año, se cortó de raíz todo porque vine aquí. Hay personas con las que te sientes mejor, aquí estoy teniendo un cariño y una relación especial. No quiero que mis padres se enfaden conmigo ni piense mal de mí nadie".

Y ha querido preguntarle a Ion Aramendi si ha visto sus palabras como un gesto sincero por su parte. “Claro que te entiendo, es una situación que tienes fuera, has encontrado cosas que no esperabas encontrar. Arroparte con tus compañeros y volver a la casa va a ser lo mejor que te puede pasar, no te preocupes, hay cosas que no se pueden controlar. Tú sigue siendo tú mismo y para adelante”, le ha dicho el presentador.

Así lo están viviendo Luitingo y Pilar en la casa