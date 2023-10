Karina, Jessica Bueno y Michael estallan de felicidad al convertirse en salvados: así han reaccionado sus compañeros

‘’Muchas gracias, de verdad, me hace mucha ilusión seguir aquí. No sé qué decir, estoy muy nerviosa, me he quitado un peso de encima y creo que estoy mucho más ilusionada que el día que entré. Con más ganas, lo voy a vivir con más ganas, gracias por esta oportunidad y por poder seguir aquí’’.