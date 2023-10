Pilar Llori se muestra molesta con Jessica Bueno por meterse en su situación con Luitingo: "Ha ido al confe a decir que entiende la situación de Luis"

Pilar Llori se desahoga con Albert porque entiende la actitud de Jessica Bueno con ella en el tema de Luitingo

"Entiendo que tenga dudas de hacer oficial algo que no sabes dónde puede llegar, aunque es obvio", cree Jessica sobre la situación de Pilar

Las lágrimas de Luitingo al abrir su corazón: "Quiero pedir perdón a mi novia, no sabía que me iba a encontrar a una persona como Pilar aquí"

Luitingo abría su corazón durante el debate de 'GH VIP', decía todo lo que le está pasando dentro de la casa de Guadalix con Pilar Llori. Ella se derrumbaba en el confesionario cuando el cantante había mandado un claro mensaje a su pareja y cree que Jessica Bueno le ha presionado demasiado con este tema.

Pilar se sinceraba con Albert sobre esto: "¿Sabes por qué me puse así? Por Jessíca, me dice: '¿Tú que tal? y le digo: 'Mal, estoy fatal'. Y me dice: 'Pero tú ya has ido al confe a hacer lo mismo que ha hecho él?. Le digo que "no" y me dice: 'Pues tía, creo que deberías".

Albert cree que eso no está bien por parte de Jessica: "Uy, eso no. Lo que te dijo no está bien". "Seguramente luego ella vaya y le diga que es su amigo y que quiere que está bien, pero me da exactamente igual", añade a esto Pilar visiblemente molesta: "Me cae bien, me hace gracia, también te digo, se lo toma todo a lo personal".

Mientras, Jessica asegura que "está preocupadísima con lo que pasó con Luis y Pilar" y que ella no ha querido decir nada por su situación: "Estaba angustiada por su situación, por su novia. Estaba viendo que él estaba sufriendo muchísimo por cosas que estaba sintiendo. Yo le dije que a la mínima que él sintiese que no estaba sintiendo lo que tenía que sentir por su novia y empezara a sentir algo por otra persona, antes de hacer daño o de cometer un error, es muy importante hablar con tu pareja".

"También la entiendo a ella, no es fácil romper una relación de tantos años. Entiendo que tenga dudas de hacer oficial algo que no sabes dónde puede llegar, aunque es obvio. Ella estaba fatal, no se tiene que sentir presionada porque él haya hablando de sus sentimientos", cree Jessica.