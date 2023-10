Luitingo, más claro que nunca con Pilar: “Te comía la boca siete veces al día”

Los corazones de Luitingo y Pilar Llori laten con más fuerza -y al mismo ritmo- conforme avanzan los días en la casa de 'Gran Hermano VIP' . Y por si fuera poco, hay momentos en los que no ocultan que no estaría mal dar un paso más. Y todo esto a pesar de la discusión que tuvieron la pasada semana y de la crisis que atravesaron por un comentario de Pilar en donde insinuaba que fuera, lo que tienen sería de otra manera.

Luitingo y Pilar volvieron a hablar las cosas con el objetivo de aclarar el malentendido que tuvieron. "Yo tengo derecho a que algo me sienta mal, ¿no?", le dijo el cantante a la modelo. "Me he sentido como, bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué haces las cosas por obligación?". Y ha añadido Luitingo lo siguiente: "Para mí, ¿tu sabes lo que eres aquí?". A lo que Pilar le ha dicho que no lo sabía porque se lo dice muy poco, esbozando una sonrisa que también se la ha provocado al propio Luitingo. "Me lo tienes que decir más veces", ha resaltado Pilar Llori.