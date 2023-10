Susana y Albert se reconcilian tras su malentendido en la casa: "Conté hasta diez y me relajé..."

Susana Bianca no entiende que con la relación que han tenido desde el principio los dos en la casa no se hablen las cosas. "En realidad es una tontería", ha señalado Bianca quitándole hierro al asunto. Y ha añadido lo siguiente: "A mí lo que me dolió es que yo estaba cocinando y te escuchaba gritar... Estuve a esto de ir. Pero pensé en ti. Si yo hubiera ido, te hubieras puesto diez veces por encima de mí. Pero yo no quería que sacases ese lado. Conté hasta diez y me relajé". Y poco después ha dicho que "podría haberla liado parda". Esto último hemos podido verlo en el minutado de 'GH VIP 8' de este martes.