Susana confiesa a Zeus qué tipo de hombre le gustaría que entrase

A pesar de que Zeus solo tiene ojos en 'GH VIP' para Susana Bianca, eso no quita que la modelo le deje caer qué tipo de hombre le gustaría que entrase dentro de la casa de Guadalix de la Sierra. No obstante, en la casa no todas piensan igual que Susana, puesto que cada concursante tiene gustos diferentes y eso equivale a que haya división de opiniones.

La relación entre Zeus y Susana avanza cada vez más y ambos acercan posturas. Tanto que Zeus le ha dado un masaje de lo más relajante a Susana. Montiel le ha confesado a Susana que da la oportunidad a todo el mundo de conocerle. "Eso te pasó conmigo, ¿no?", le dijo Susana dándose por aludida. "Mejores amigos siempre", ha dicho Susana medio en broma. Y es después cuando ha dicho lo que quiere en la casa: "Yo pedí un chico soltero para mí".

Zeus le ha preguntado que cómo sería ese chico, a lo que Bianca ha contestado que "superalto, moreno, muy pícaro, extrovertido, que tenga ese punto de conquistador". Y Susana ha concretado: "La personalidad es más importante que el físico". Zeus piensa que el físico es una cosa importante pero que no...". Susana no ha dudado en cortarle: "A mi algo me tiene que atraer". Los concursantes de la casa se han mojado en el 'confe' al ver que la relación Zeus-Susana va cada vez a más y no entienden por qué no se lanzan ya.

