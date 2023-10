La especial conexión entre Susana y Zeus: "Tienes que conquistarme"

Susana tiene una conexión especial con él aunque quizá no siente lo mismo, según dice, aunque no descarta nada: "En GH' nunca se sabe"

"Llevaba tanto tiempo sin sentir algo por una persona, no sé si es por el programa o por estar aquí tanto tiempo, pero la veo y tengo ganas de abrazarla", confiesa Zeus

Zeus se declaraba a Susana tras la última fiesta y recibía una respuesta inesperada: "Si quieres me alejo"

Zeus ya confesaba que tiene una conexión especial con Susana y es que ambos pasan mucho tiempo juntos en la casa y son un apoyo fuerte el uno para el otro.

Zeus, tras la fiesta de este fin de semana, decidía decirle lo que siente a ella: "Pues que me gustas un poco y sé que tú no sientes lo mismo, no estamos equilibrados a la misma altura, lo entiendo perfectamente y no quiero que te sientas incómoda". "Yo no tenía pensado tener nada con alguien aquí, pero nunca se sabe, hay gente que no te llama la atención de primeras y te gana poco a poco", era la respuesta de Susana.

Ella, que ha tenido un encontronazo con Michael en las últimas horas, no se sentía respaldada por Zeus en ese momento, algo que le decía sinceramente y ambos dejaban las cosas claras. "No era mi intención ni mucho menos, siento que te he defraudado y no me gusta", le explicaba él. "En ese momento me llamó la atención, pensaba que igual no te importaba. Pero no pasa nada, en ti confío", le decía ella.

Zeus no sabe lo que le está pasando: "Llevaba tanto tiempo sin sentir algo por una persona, no sé si es por el programa o por estar aquí tanto tiempo, pero la veo y tengo ganas de abrazarla, de estar con ella, pero tampoco quiero agobiarla". Susana tiene una conexión especial con él aunque quizá no siente lo mismo, según dice, pero no descarta nada: "En Gran Hermano' nunca se sabe".