Susana Bianca no descarta enamorarse de Zeus Montiel: "He tenido ganas de darle un beso"

Durante la pasada noche, mientras hablaban, la guapísima modelo empezó a dar trocitos de comida al hijo de Sara Montiel para que se alimentara. Él prefería que fuera ella la que comiera y, así, empezó la típica discusión de ‘Come tú-no, come tú’, que parecía no tener fin.

No fue lo único que pasó entre las cuatro paredes de la casa de Guadalix de la Sierra. Los compañeros de Zeus Montiel empiezan a verlo cada vez más triste y Susana Bianca está hecha un lio. No sabe si quiere al hijo de la de ‘Fumando espero’ para algo más o simplemente como amigo.

Es tal el bucle en el que está metida que no dudó en acudir a hablar con Jessica Bueno para desahogarse. Le dijo que no se sentía a gusto con que sus compañeros bromeasen con la relación, porque ella no lo tenía claro y veía que Zeus Montiel sentía más por ella que ella por él.

Pero ¿entonces? Si ella tiene ese impulso… ¿por qué no se deja llevar? La respuesta se la daba ella misma a la ex de Kiko Rivera, a la que le confesaba que tiene miedo de que no le guste y se sienta incómoda. Pese a eso, no descarta enamorarse porque siente que con su compañero “existe mucha conexión”.