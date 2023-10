Así ha sido el momento más íntimo entre Luitingo y Pilar Llori dentro de la casa de 'GH VIP'

Luitingo y Pilar Llori han vivido momentos muy íntimos dentro de la casa de 'Gran Hermano VIP' tumbados los dos en la cama, aislados del resto de concursantes y ambos encontrándose muy cómodos. Atrás queda ya la crisis que sufrieron por unas palabras que no le sentaron nada bien a Luitingo. La pareja de moda no tardó en arreglarlo y el tonteo el otro día llegó a tal punto que el cantante le dijo a la modelo que le comería "la boca siete veces al día".

Pilar Llori se derrumbó en el confesionario cuando Luitingo mandó un claro mensaje a su pareja tras la relación que poco a poco va cogiendo cada vez más forma dentro de la casa. Además, cree que Jessica Bueno le ha presionado demasiado con este tema. Pilar se sinceraba con Albert sobre esto: "¿Sabes por qué me puse así? Por Jessíca, me dice: '¿Tú que tal?' y le digo: 'Mal, estoy fatal'". Y me dice: "Pero tú ya has ido al confe a hacer lo mismo que ha hecho él?". Le digo que "no" y me dice: "Pues tía, creo que deberías".