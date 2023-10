Laura Bozzo estalla de felicidad al ser salvada y algunos concursantes se quedan de piedra al ver que vuelve a la casa: "Empieza mi juego"

Cuando Marta Flich ha entonado que "la audiencia ha decidido que debe abandonar la casa" Sol Macaluso, Laura no podía creerse esto, tanto es así que se ha tirado al suelo de la emoción y ha protagonizado un momentazo con las pestañas: "Se me pegan los ojos por el pegamento de las pestañas".

Tras despedirse de Sol, Laura ha asegurado que salvarse para ella era muy importante por un motivo en especial: "He hecho una relación con Albert como muy pocas veces en mi vida , pienso que somos una personas. Hemos rezado todas las noches para que me quedase, creo que soy muy importante para él y quiero quedarme para protegerle y demostrarle cuánto le quiero, a él y mi Carmen".

Además, ya adelantaba ella que Marta Castro se iba a caer de espaldas cuando la viera volver a la casa: "Ella inició la guerra, ahora vamos a la guerra". Y no se equivocaba del todo, Marta ha sido una de las que no se ha levantado del sofá a recibir a la salvada junto a a otros compañeros con una visible cara de enfado con la decisión.

"Si le va bien en la vida y es su concurso que le vaya bien, pero no me puedo alegrar cien por cien y no me puedo levantar a dar la enhorabuena si no lo siento", ha entonado Luitingo y Marta ha explicado los motivos por los que no se ha levantado.