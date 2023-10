Marta Flich pedía a Karina su opinión sobre los recientes conflictos en la casa. Una conversación de los nominados (Sol, Laura y Álex) cuando pensaban que no estaban siendo grabados provocó un revuelo entre sus compañeros por las confesiones que escucharon. En ese sentido, Karina no ha querido posicionarse, pero acababa estallando y defendiendo que ella está "trabajando" en el concurso .

Más seria que nunca la cantante decía que "es muy complicado convivir en una casa encerrados y con las moscas, que nos sacan de quicio". "No lo digo en broma, te lo digo en serio. Es complicado. No nos conocemos nada más de hace 21 días (...) Yo no tengo por qué desconfiar de nadie, ahora bien, siempre dentro de un orden. No tengo que confiar ni desconfiar de nadie", expresaba.